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Boyabat Belediyesi, Berat Kandili'nde Helva Dağıttı

Boyabat Belediyesi, Berat Kandili'nde Helva Dağıttı
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Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen, Dörtyol mevkisinde açtıkları stant ile vatandaşların Berat Kandili'ni kutlayarak helva ikramında bulundu. Belediye Başkanı Hasan Kara, kandillerin sevgi ve hoşgörü dolu günler olduğunu vurguladı.

Boyabat Belediyesi Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıttı.

Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen ve Sosyal Hizmetler Birimi çalışanları Dörtyol mevkisinde stant açarak vatandaşların Berat Kandili'ni kutlayıp helva ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Hasan Kara da yaptığı açıklamada kandillerin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı günler olduğunu belirterek vatandaşların kandilini kutladı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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