Boyabat Barajı Sahil Yolunda İyileştirme Çalışmaları Başlatıldı

Çorum'un Kargı ilçesinde Boyabat Barajı sahil yolunda başlatılan iyileştirme çalışmaları ile bölgenin ulaşım altyapısı güçlendirilecek. İlk etapta yolun fiziki şartları iyileştirilecek ve sıcak asfalt kaplama işlemi yapılacak.

Çorum'un Kargı ilçesinde Boyabat Barajı sahil yolunda iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Avukat Oğuzhan Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Gülhan Demiral, Karayolları Bölge Müdürlüğü görevlileriyle, Maksutlu köyünden Sinanözü köyüne kadar uzanan Boyabat Barajı sahil yolununda inceleme yaptı.

Kaya, çalışmayla bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirileceğini söyledi.

İlk etapta mevcut yolun fiziki şartlarının iyileştirileceğini belirten Kaya, "Ardından sıcak asfalt kaplama işlemiyle yolu modern standarda kavuşturacağız. Böylece hem bölge halkı hem de sahil yolunu kullanan vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına sahip olacak." dedi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
