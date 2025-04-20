Boston Üniversitesi Profesörü Nathan Phillips, Gözaltına Alınan Öğrenciler İçin Açlık Grevine Başladı

(ANKARA) - Boston Üniversitesi Profösörü Nathan Phillips, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerinin, Rümeysa Öztürk de dahil çok sayıda öğrencinin gözaltına almasına ve Boston Üniversite yönetiminin buna ilişkin "siyasi pankartları" kaldırmasına karşı açlık grevine başladı.

Boston Üniversitesinin, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri tarafından "Hamas yanlısı ve antisemitik bir yazı yazması" gerekçesiyle gözaltına alınan Tufts yüksek lisans öğrencisi ve Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk'ü desteklemek için "Rümeysa'ya Özgürlük" yazan bir pankart da dahil olmak üzere siyasi tabelaları defalarca kaldırmasının ardından üniversite Profesörü Nathan Phillips, "ifade özgürlüğünü ve gözaltına alınan öğrencileri desteklemek" adına 15 Nisan'da açlık grevine başladı.

"Öztürk, Mahdawi ve Halil'in derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum"

Phillips, yerel internet haber sitesi Boston.com'a verdiği demeçte, "Rümeysa Öztürk, Mohsen Mahdawi ve Mahmud Halil'in derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum" diyerek, "Boston Üniversitesini, kampüsteki siyasi konuşma işaretlerini seçici bir şekilde kaldırmaya son verye" çağırdı.

Üniversite yönetiminin siyasi nitelikteki pankartları defalarca kaldırdığını dile getiren Phillips, "Bence çatılardan haykırılması gereken bir konuda, üniversite öğrencilerinin hukuksuz, anayasaya aykırı bir şekilde kaçırılması, ifade özgürlüğünün bastırılmasıdır. Olanlar karşısında sessiz kalmayacağım" dedi.

Boston Üniversitesi yönetimi konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, Phillips, konuyla ilgili görüştüğü fen-edebiyat fakültesi dekanının kendisine, "siyasi pankartların kaldırılmasının okulun politikası olduğunu söylediğini" aktardı.

Phillips, "Beni ileriye götüren şey, hareket özgürlükleri engellenen, ifade özgürlükleri engellenen ve temel insani erdemlerden mahrum bırakılan bu insanlara duyduğum sevgidir. Trump yönetiminin bu korkunç muamelesi karşısında kim, nasıl rahat olabilir ya da sessiz kalabilir bilmiyorum" dedi.

Phillips, daha önce de iki kez açlık grevi yaptı

Phillips'in, 2020'de bir kompresör istasyonunu, 2022'de ise bir doğal gaz santralinin inşasını protesto için iki kez uzun süreli açlık grevi yaptığı bildirildi.

"Eyleminin daha fazla insanı harekete geçmeye teşvik edeceğini umduğunu" belirten Phillips'in bu eylemi, şu ana kadar üniversitenin pek çok topluluğundan destek gördü.

Philips'in serbest bırakılmasını istediği Columbia Üniversitesi öğrencisi Filistinli Mohsen Mahdawi, !4 Nisan'da Vermont'taki göçmenlik bürosunda gözaltına alındı.

Federal yetkililerce geçen ay gözaltına alınan Columbia Üniversitesi mezunu Mahmud Halil'in ABD'den sınır dışı edilip edilmemesine ilişkin mahkeme süreci ise devam ediyor.