Bostanlıspor'un minik tenisçilerinin ilk madalya heyecanı

Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesislerinde düzenlenen dörtlü turnuvada birbirleriyle maç yapan Bostanlıspor'un minik dört tenisçisine turnuva sonunda madalyaları takdim edildi.

Kortta heyecanlarını zaman zaman yenemeyen ve kendilerini keyifle izleyen veli ile izleyenlerin alkışlarıyla mutlu olan minik sporcular Ece Öğütveren, Nil Erkan, Elif Erkan, Berra Bozkurt'a turnuva sonunda antrenörleri Pelin Kalyoncu Ekşisu tarafından madalyaları verildi.

Kortta olduğu gibi madalyalarını alırken de aşırı heyecanlanan sporcularını "Sizler hepiniz günün şampiyonusunuz" diyerek tebrik Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, yazdığı "Fair Play Kervanı" ve "Mutluluk Üçgeni" kitaplarını da imzalayıp hediye etti.

Bültenler / Güncel