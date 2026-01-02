Haberler

Bostancılar Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Güncelleme:
Karabük'ün Eflani ilçesinde, hava sıcaklığının -15 dereceye düşmesiyle Bostancılar Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı ve dronla havadan görüntülendi.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, dondurucu soğuklar nedeniyle Bostancılar Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Karabük'te kar yağışının sona ermesinin ardından dondurucu soğuklar etkisini gösterdi. Karabük şehir merkezine 50, Eflani kent merkeze ise 3 km uzaklıkta bulunan Bostancılar Göleti, hava sıcaklığının -15 santigrat dereceye düşmesiyle buz tuttu. Buz tutan, 1550 metre genişliğine, 30 metre derinliğe sahip gölet, dronla havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
