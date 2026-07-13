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Bosna Hersek'te yeni yüksek temsilcinin belirlenmesi için yarın son gün

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Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan yüksek temsilcilik görevine yeni isim için verilen süre yarın doluyor. ABD ve AB arasındaki aday uyuşmazlığı nedeniyle süreç tıkanmış durumda.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan yüksek temsilcilik görevine gelmesi beklenen yeni ismin açıklanması için verilen süre yarın sona eriyor.

Eski Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in mayısta görevden ayrıldığını açıklaması üzerine, Bosna Hersek'teki uluslararası barış sürecini denetleyen Barış Uygulama Konseyi (PIC), yeni yüksek temsilcinin belirlenmesi amacıyla yarın yeniden toplanacak.

PIC üyelerinin yeni temsilciyi belirlemek üzere daha önce iki kez bir araya geldiği görüşmelerden sonuç çıkmasa da gözler yarınki oturuma çevrildi.

Bosna Hersek medyasında yarın yapılacak oturuma saatler kalmasına rağmen bir kez daha sonuç çıkmayabileceği, sürecin daha da uzayabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

PIC, daha önce yaptığı açıklamada, yeni yüksek temsilcinin belirlenememesi üzerine ABD'li Yüksek Temsilci Yardımcısı Louis Crishock'u "geçici" olarak göreve atamış, 14 Temmuz'a kadar yeni ismin açıklanacağını duyurmuştu.

Bu arada, ABD, İtalyan diplomat Antonio Zanardi Landi isminde ısrar ederken AB ülkelerinin Fransız diplomat Rene Troccaz'ı desteklemesi yeni ismin belirlenmesinin önünü tıkamış, ABD ile AB'nin Bosna Hersek'te yeni yüksek temsilci konusundaki ciddi görüş ayrılığı dikkati çekmişti.

Ulusal medyada PIC üyelerinin Zanardi veya Troccaz isminde anlaşamaması üzerine üçüncü bir adayın da söz konusu olabileceği belirtilmişti.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği nedir?

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisi, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Her yıl BM'ye Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor da sunan yüksek temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkarabiliyor.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
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