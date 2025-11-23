Haberler

Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti için Erken Seçim Heyecanı

Sırp Cumhuriyeti'nde eski Başkan Milorad Dodik'in yerine gelecek ismin belirlenmesi için yapılan erken seçimde oy kullanma işlemleri başladı. 6 adayın yarıştığı seçimde, 1 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) görevden alınan eski Başkan Milorad Dodik'in yerine geçecek ismin belirlenmesi için RS'de yapılan erken seçimde oy kullanma işlemi başladı.

RS ve yurt dışında kurulan 2 bin 211 sandıkta yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 19.00'da sona erecek.

Bosna Hersek Seçim Komisyonu (CIK), RS'de 1 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğunu aktardı.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Yeni RS Başkanı olmak için 6 aday yarışıyor

CIK, RS'de Milorad Dodik'in başkanlık görevinden alınması üzerine yapılan erken seçimde, 6 adayın yeni RS Başkanı olmak için yarıştığını ifade etti.

Erken seçimde, uzmanlara göre en güçlü aday, Dodik'in liderliğini yaptığı Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'nin (SNSD) desteklediği RS Bilim, Teknoloji ve Yüksek Öğrenim Bakanı ve eski İçişleri Bakanı Sinisa Karan.

Yeni Politika Birliği'nden Dragan Djokanovic, Sırp Demokrat Partisi'nden Branko Blanusa, Sırp Cumhuriyet Ekoloji Partisi'nden Nikola Lazarevic'in yanı sıra bağımsız adaylar Igor Gasevic ile Slavko Dragicevic de RS'nin yeni başkanı olmak için yarışacak.

Dodik'in ayrılıkçı söylemleri ve RS'de erken seçime gidilen süreç

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Dodik, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.

Dodik liderliğinde RS Ulusal Meclisi (NSRS), Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

İhtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip olan Schmidt ise Dodik'in bu ayrılıkçı adımlarını kabul etmemiş ve NSRS'de alınan kararları iptal etmişti.

Dodik'in, "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleriyle ayrılıkçı tavrını sürdürmesi üzerine hakkında "OHR kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve hapis cezası talep edilmişti.

Aralık 2023'te başlayan dava süreci kapsamında Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilmiş, Bosna Hersek Mahkemesi de 1 yıl hapsi para cezasına çevirmişti.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu, 6 yıl siyasi yasak cezası verilen Dodik'i oy birliğiyle Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden almıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
