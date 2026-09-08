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Bosna Hersek'in Konjic şehrinde orman yangını çıktı

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Bosna Hersek'in Konjic şehrinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Bosna Hersek'in Konjic şehrinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ulusal basındaki haberlere göre yetkililer, Konjic'teki M-17 kara yolu yakınında çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede yangın çıktığını bildirdi.

Konjic'teki itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, orman ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Öte yandan yangının söndürülmesi amacıyla Jablanica şehrindeki itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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