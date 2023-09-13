Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Uzakrota Travel Summit" düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, seyahat endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren "Uzakrota Travel Summit" organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, seyahat endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren "Uzakrota Travel Summit" organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Devim Tours tarafından bir otelde düzenlenen etkinliğe, dünyanın dört bir yanından 40 turizm şirketi ile 300'den fazla turizm profesyoneli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek'in hem tarihi hem doğal güzelliklere sahip bir ülke olduğunu belirtti.

Uzakrota projesinin kurucu ortağı Cihan Saray, etkinliğin daha önce New York, Londra, Berlin ve İstanbul'da düzenlendiğini anımsatarak, Saraybosna'nın Türk turistlerin en çok ziyaret ettiği kentlerden birisi olduğunu söyledi.

"Uzakrota Travel Summit"e destek veren ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Bosna Hersek Müdürü Karl Wurster, etkinlik kapsamında yeni işbirlikleri ve partnerliklerin kurulmasını temenni etti.

Saraybosna'da gün boyu devam edecek etkinlikte, 30 konuşmacı turizm ve seyahat konularında düzenlenecek panellere katılacak.

"Uzakrota Travel Summit"i Saraybosna Kantonu Turizm Birliği ve birçok partner kuruluşun desteklediği de kaydedildi.