Bursa'da adliye otoparkında çıkan silahlı kavgada 5 kişi gözaltına alındı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının ardından tarafların yakınları arasında otoparkta çıkan silahlı kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Güneş T. ile Reşat T'nin Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının duruşması sonrası, adliye otoparkında çiftin yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine taraflardan biri araçtan aldığı tabancayla havaya ateş etti.

Adliye görevlilerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen biri kadın 5 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Tarafların araçlarında yapılan aramalarda 4 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi.