Haberler

Eşi tabancayla vurarak öldürdü, bugün boşanma davaları varmış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haymana'da boşanma aşamasındaki Serdar Hakbilir, eşi Songül Hakbilir'i sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Olay, çiftin boşanma mahkemesinin olduğu günde gerçekleşti.

ANKARA'nın Haymana ilçesinde, özel güvenlik görevlisi Serdar Hakbilir'in (45) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü eşi Songül Hakbilir (43), son yolculuğuna uğurlandı. Hakbilir çiftinin boşanma davalarının bugün olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam, Çaldağ Mahallesi Hüdaverdi Çetinkaya Sokak'ta meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir ile evde buluşup, barışmak istedi. Songül Hakbilir'in barışmayı reddetmesi üzerine çift tartışmaya başladı. Ardından Serdar Hakbilir, evden kaçan 2 çocuk annesi Songül Hakbilir'i sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü, daha sonra da aynı tabancayla kendi yaşamına son verdi. Songül Hakbilir, son yolculuğuna uğurlandı.

DÜKKANA SIĞINMAK İSTEMİŞ

Olay anını gören esnaf İsmail Pehlivan, "Arka binada oturuyorlardı. Bir oğulları, bir kızları vardı. Evde tartışmaya başlıyorlar. O arada hanımı tartışmadan bu sokağa kaçıyor. Kadın dükkanlardan birisi açıktır diye, dükkanlardan birine sığınmak için kaçmış. Kaçarken ayağındaki terlikler düşüyor. Silahı ilk sıktığında tutukluluk yapıyor. Sonraki hamlede vuruyor. Kadın buraya yığılıyor. Sonra kendisine sıkıyor. Bugün de boşanma mahkemeleri varmış" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı

Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşine kabusu yaşattı
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray taraftarını çıldırtan Osimhen manşeti