Boşanma Aşamasındaki Kadına Taşlı Saldırı

Bayrampaşa'da bir kadının, boşanma aşamasındaki eşinin akrabaları tarafından tehdit edilip, yaşadığı eve yönelik yapılan taşlı saldırı cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 27 Mayıs akşamı O.G. ve Y.G, yeğenleri H.M.Y ile boşanma aşamasında olan Özbekistan uyruklu Ruzikhan Madaminova'nın yaşadığı apartmanın önüne gelip, yanlarında getirdikleri bıçak ve silahı göstererek kadını tehdit etti.

Bu kişiler, kapıyı açmayan Madaminova ve ailesinin yaşadığı dairenin penceresine taş atarak camları kırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Madaminova ile H.M.Y. arasında boşanma davası devam ederken, kadının avukatı şüphelilere yönelik suç duyurusunda bulundu.

"Eve girmelerine izin vermeyince pencereleri kırdılar"

Gazetecilere açıklama yapan Ruzikhan Madaminova, O.G. ve Y.G'nin eve girmelerine izin vermedikleri için olayın başladığını belirterek, "Akşam parktan geldim. 15 dakika sonra eşimin dayıları geldi. Küfür ettiler. 'Seni öldüreceğiz, dağa kaldıracağız. 10 bin lira nafakayı sana yedirmeyeceğiz.' dediler. O gün zaten içimden kötü bir şey olacağı geçiyordu. Erken eve gitmek istedim. Erken gelmesem kapıda denk gelecektik. Bıçakla silahla geldiler. Eve girmelerine izin vermeyince pencereleri kırdılar. Uzun süre tehdit ettiler." ifadelerini kullandı.

Bu arada, mağdur kadının yaşadığı eve yönelik saldırı cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kapının önüne gelen O.G. ve Y.G'nin tehdit ve hakaret etmesi, taş atması ve camın kırılması, şüphelilerden birinin polis gelince elindeki bıçağı yanındaki başka bir kişiye vermesi yer aldı.