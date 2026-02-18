Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti

Haberler

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından istasyonda tabancayla başından vurulan Aylin Polat Dağ hastanede hayatını kaybetti. Öldürülen kadının eşine karşı uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

  • Erdal Dağ, boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'ı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir istasyonda tabanca ile başından vurarak öldürdü.
  • Aylin Polat Dağ, Gebze'de bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyordu ve eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
  • Şüpheli Erdal Dağ, polis tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Erdal Dağ, boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'ı istasyonda tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Olay, saat 15.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'ndeki Gebze İstasyonu'nda meydana geldi. Erdal Dağ, boşanma aşamasında olduğu eşi Aylin Polat Dağ'a tabancayla başından vurdu.

AĞIR YARALANDI

Polat Dağ ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat Dağ, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Aylin Polat Dağ'ın Gebze'de bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı, İstanbul'da yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
