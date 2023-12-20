Boşanma Aşamasındaki Kadın ve Ailesi Yan Yana Toprağa Verildi

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen Hava Nur Şenol Taşkın ile ailesi, defnedilmek üzere Çayırbağ beldesine getirildi. Cuma günü boşanma davasının duruşması yapılacaktı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olduğu eşi Mert Muharrem Taşkın tarafından öldürülen Hava Nur Şenol Taşkın ile annesi Cemile Şenol, babası Adem Şenol ve anneannesi Emine Tanış'ın cenazeleri, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Çayırbağ beldesine getirildi. Hava Nur'un kardeşleri Ali Şenol ve Mert Şenol, ailenin yakınları ile bölge halkının katılımıyla kılınan namazın ardından cenazeler, ailenin evine 50 metre uzaklıktaki mezarlığa getirildi. 4 kişinin cenazesi, yan yana toprağa verildi.

CUMA GÜNÜ BOŞANMA DAVASININ DURUŞMASI VARDI

Mert Muharrem Taşkın ile Hava Nur Şenol Taşkın'ın 22 Aralık Cuma günü boşanma davalarının 3'üncü duruşmasının yapılacağı öğrenildi. Diğer yandan Mert Muharrem Taşkın hakkında daha önce 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği de ortaya çıktı.