Fatih'te boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla öldüren şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Fatih'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokakta silahla ağır yaralanan Semiha D. hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli E.D. polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Fatih'te, boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheli yakalandı.

Kocamustafapaşa Mahallesi'nde sokakta yürüyen Semiha D'ye, E.D. silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Semiha D'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Semiha D, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli E.D'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Semiha D. ile E.D'nin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
