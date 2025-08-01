Boşanma aşamasıyken öldürülen kadın 10 gün sonra kaptan olacaktı

Boşanma aşamasıyken öldürülen kadın 10 gün sonra kaptan olacaktı
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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasındaki Sinem Somun, eşi tarafından evinde öldürüldü. Genç kadın, 10 gün sonra kaptanlık görevine başlayacaktı. Ailesi, boşanma sürecindeki şiddeti aktardı.

10 GÜN SONRA KAPTAN OLACAKMIŞ

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Eren Somun'un, balkondan tırmanıp girdiği evinde tabancaya öldürülen Sinem Somun'un ölüm haberi, Giresun'un Eynesil ilçesindeki yakınları tarafından ağıtlarla karşılandı. Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olan Sinem Somun'un 10 gün sonra kaptanlığa başlayacağı öğrenilirken, genç kadının akrabaları boşanma sürecini anlattı.

SİNEM'İN DEDESİ: PSİKOPAT BİR ADAM BU

Sinem'in dedesi Ali Hayri Topaloğlu, "Boşanma aşamasına gelmişlerdi. Avukat tuttu ki ayrılacaklardı. Sinem kaptanlık sınavlarına girdi. Geldi, 'dede ben kaptanlığı aldım, boşanıp gideceğim. İtiraz etmezlerse hemen biter, ederlerse uzayacak' dedi. Psikopat bir adam bu. Başta birbirlerini çok seviyorlardı. Bir evin, bir oğlu idi. 'Bir evin, bir oğluna kız vermem' dedim. Yasaklı olmasına rağmen eve girdi, resmen 'ben kanun tanımam' dedi" diye konuştu.

SİNEM'İ VE AİLESİNİ TEHDİT ETMİŞ

Sinem'in akrabası Cengiz Topaloğlu da "Şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye boşanmak için başvurdular. Ali Eren'e evden uzaklaştırma cezası veriyor. Sinem'e de koruma veriyorlar. Sinem'i takip ediyor. Sinem tanımasın diye motorunu plakasını da sökmüş. Bir kere de Sinem'in alnına silah dayayıp, aileyi de tehdit etmişti" dedi.

Sinem Somun'un cenazesi, ikindi vakti Eynesil ilçesinde aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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