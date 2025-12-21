Haberler

Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

1) KENDİSİNİ VE ÇOCUĞUNU DARBETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ KOCASINI BIÇAKLA YARALADI

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde Özlem G. (39), kendisi ve çocuğunu darbettiğini öne sürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Salim G.'yi (38) bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Özlem G., iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Salim G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Özlem G., masanın üzerinde aldığı bıçakla eşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salim G., ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Özlem G. ise ilk ifadesinde eşinin kendisini ve çocuğunu darbettiğini öne sürerek, kendisini savunmaya çalıştığı sırada olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Tedavisi süren Salim G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

