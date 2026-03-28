BIÇAKLANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi Cemal Yaylacı (46) tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Zeynep Yaylacı (26), kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan Cemal Yaylacı'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı