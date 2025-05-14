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Boşanma Aşamasındaki Genç, Kayınbiraderini Öldürdü

Boşanma Aşamasındaki Genç, Kayınbiraderini Öldürdü
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Hatay'da boşanma aşamasındaki A.S., kayınbiraderi Ahmet Yıldırım'ı bıçakla öldürdü, diğer kayınbiraderi M.E.Y.'yi yaraladı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

HATAY'da boşanma aşamasındaki A.S. (23), çıkan bıçaklı kavgada kayınbiraderlerinden Ahmet Yıldırım'ı (23) öldürdü, M.E.Y.'i yaraladı.

Olay, 12 Mayıs gecesi Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasındaki A.S., yanına yeğeni B.Ç.'yi (22) de alarak konuşmak için kayınbiraderleri Ahmet Yıldırım ile M.E.Y.'nin bulunduğu iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Yıldırım karın boşluğundan, M.E.Y. vücudunun çeşitli bölgelerinden, A.S. göğsünden, B.Ç. de kasığından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ahmet Yıldırım kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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