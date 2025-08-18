Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Polis Memuru Gözaltında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis memuru H.D, boşanma aşamasındaki eşi Burcu D'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası şüpheli polis memuru gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren polis memuru gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D, boşanma aşamasındaki eşi Burcu D'nin Zafer Mahallesi 107 Sokak'taki iş yerine gitti.

Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Burcu D, aynı sokaktaki başka bir iş yerine sığındı.

İş yerine giden H.D. tabancayla eşine ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla götürüldüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel
