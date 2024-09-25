Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Gözaltında!

MALATYA'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabanca ile vurulan Nuran Karayiğit (37), toprağa verildi.

Bostanbaşı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Recep Karayiğit, otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Nuran Karayiğit'e tabancayla ateş etti. Nuran Karayiğit, kanlar içinde yere yığıldı. Recep Karayiğit'in otomobiliyle hastaneye götürdüğü Nuran Karayiğit, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

3 çocuk annesi Nuran Karayiğit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün öğle vakti Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'ne getirildi. Mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından Nuran Karayiğit, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Recep Karayiğit'in emniyetteki işlemleri sürüyor.