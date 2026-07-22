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Boşanma aşamasındaki eşini darbettiği ididasıyla gözaltına alındı

Boşanma aşamasındaki eşini darbettiği ididasıyla gözaltına alındı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Duygu Ç.Ç.'yi darbettiği, tehdit ve takip ettiği iddia edilen Erkut Ç., polis tarafından gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Duygu Ç.Ç.'yi (40) darbettiği öne sürülen Erkut Ç. (30), gözaltına alındı.

Olay, 20 Temmuz saat 09.00 sıralarında Ulugazi Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Avukatlık bürosunda ofis elemanı olan Erkut Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi Duygu Ç.Ç.'nin yalnız yaşadığı eve gitti. İçeriye zorla girmeye çalışan Erkut Ç., çıkan tartışmada Duygu Ç.Ç.'yi darbetti. Olayın ardından Duygu Ç.Ç., polis merkezine gidip Erkut Ç.'nin kendisini darp, tehdit ve takip ettiğini beyan ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, savcı talimatıyla şüpheliyi 'Israrlı takip', 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' suçlamasıyla dün gözaltına aldı.

Öte yandan bu taraflar arasında yaşanan 3'üncü adli olay olduğu bildirildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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