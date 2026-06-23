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Muğla'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

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Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Özlem Arslan'ı bıçaklayarak öldüren Nihat Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diğer sanık M.Ç. için ise 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Milas Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Nihat Arslan'ın "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz sanık M.Ç. hakkında ise "nitelikli kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, Özlem Arslan'ın 29 Mayıs 2024'te boşanma davası açtığı, hakkında üç kez koruma kararı bulunan eşi Nihat Arslan tarafından tehdit edildiği, olay günü diğer sanık M.Ç'nin kullandığı araçla Bodrum'dan Milas'a gelen Nihat Arslan'ın maske ve eldiven takarak eşinin evinin önünde beklediği kaydedildi.

İddianamede, işe gitmek üzere evden çıkan Özlem Arslan'ın bağırmasını engellemeye çalıştığı aktarılan sanığın, kadını altı bıçak darbesiyle öldürdüğünün otopsi raporuyla tespit edildiği belirtildi.

Sanığın suçunu itiraf ettiği belirtilen iddianamede, sosyal medya hesabından maktule yönelik tehdit içerikli video paylaştığının da bilirkişi raporuyla belirlendiği ifade edildi.

Sanıkların 6 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi Hamdi Mergen Caddesi'nde 2 Şubat'ta, bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, hareketsiz yatan kadının Özlem Arslan (39) olduğu ve bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının ölümüyle ilgili, boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan, polis ekiplerince gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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