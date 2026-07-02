İzmir'de karısını balkondan attığı iddia edilen koca ve 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını apartmanın 4. katındaki balkondan attığı öne sürülen koca hakkında "kasten öldürme teşebbüs suçunun tasarlayarak işlenmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan toplam 41 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Aylin G. ile şüpheli Okan G'nin boşanma aşamasında oldukları ve aralarında anlaşmazlık bulunduğu, daha öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle kızlarının geçici olarak koruma altına alındığına yer verildi.

Olaydan önce Okan G'nin eşi Aylin G'ye kızlarına ilişkin tehdit mesajları gönderdiğine yer verilen iddianamede, maktulün polise giderek şikayetçi olduğu, sonrasında şiddete maruz kaldığı ve olay günü kızlarının yurttan çıkarılması için ifade vermeye gittiği belirtildi.

Çiftin 11 Mart'ta Atılım E'nin evinde bir araya geldikleri ve balkonda bulundukları sırada aralarında tartışma çıktığı aktarılan iddianamede, "Müşteki Aylin G'nin yüzü balkondan dışarıya dönük olduğu esnada şüpheli Okan G'nin 'bağırmaya kalkma seni atarım buradan" dediği, müştekinin 'imdat' diye bağırmak istediği esnada şüpheli Okan G'nin, Aylin G'nin sağ ve sol omzunun arkasından iki eliyle balkondan aşağıya doğru ittirdiği, Aylin G'nin balkon demirlerine tutunmaya çalışsa da tutunamadığı ve dördüncü kattan aşağıya düştüğü, yerde Atılım E'nin ticari aracının bulunduğu, aracın üzerine daha sonra yola düştüğü, müştekinin yarı baygın halde bulunduğu, o esnada Aylin G'nin düşmüş olduğunu gören tanık Ö.S'nin müştekinin yanına geldiği ve yardımcı olmaya çalıştığı, ardından şüpheliler Okan G. ve Atılım E'nin de evden aşağıya inerek müştekinin yanına geldikleri ancak kurtarmaya çalışmadıkları, ikisinin de müştekiyi sarsmaya çalıştığı, şüpheli Okan G'nin Aylin G'nin vücudunu tutup salladığı" şeklinde ifadeler yer aldı.

İddianamede, sanıklardan Okan G. hakkında "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "iştirak halinde nitelikli ısrarlı takip", "silahla birden fazla kişi tarafından birlikte eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahlı yağma", "eşe karşı basit yaralama" ve "birlikte silahlı yağma" suçlarından toplam 41 yıla kadar hapis cezaları istendi.

Atılım E. hakkında ise "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirakten" ağırlaştırılmış müebbet, "cebir ve hile ile silahla birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna iştirakten" ve "iştirak halinde ısrarlı takip" suçlarından toplam 9 yıl, eşi Emine A.E. hakkında da "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulunuldu.

Hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 11 Mart'ta 4. katındaki balkondan düştüğü iddia edilen Aylin G, ağır yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadının kocası Okan G. tutuklanmıştı. Aylin G'nin kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle polise şikayette bulunduğu, bir süredir ailesinin yanında kaldığı belirlenmişti.