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Tekirdağ'da yaşlı kadının boşanma aşamasındaki eşine doğrulttuğu tabanca tutukluk yaptı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşine tabanca doğrultup tetiğe basan ancak tabancası tutukluk yapan M.I. isimli kadın gözaltına alındı. Olayda eşi R.I., kabza darbesiyle hafif yaralandı. Kadın ifadesinde bir anlık öfkeyle hareket ettiğini söyledi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşine doğrulttuğu tabanca tutukluk yapan kadın gözaltına alındı.

Bağlık Mahallesi Kartal Sokak'ta büfeye giren M.I. (64) isimli kadın, içerde boşanma aşamasında olduğu eşi R.I. (64) ile karşılaştı. M.I, yanındaki tabancayı R.I'ya doğrultarak tetiğe bastı ancak tabanca ateş almadı.

Karısının elinden tabancayı almaya çalışan R.I, kabzanın çarpması sonucu yüzünden hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan M.I'nın emniyetteki ilk ifadesinde, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir anlık öfkeyle hareket ettiğini söylediği öğrenildi.

Kadının tabancayı kocasına doğrultması ve tabancanın tutukluk yapması üzerine yaşanan arbede iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan
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