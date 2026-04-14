Boşanma aşamasındaki eşinin aracını yakıp kaldığı binaya ateş açan şüpheli tutuklandı

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi S.Ş.'nin aracını yakan ve eşi ile ailesinin bulunduğu binaya pompalı tüfekle ateş açan Harun Ş. tutuklandı. Zanlının, daha önce 6 ay süreli uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma dosyasına göre, dün akşam saatlerinde Harun Ş. boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ailesiyle yaşayan eşi S.Ş.'nin Mamak ilçesindeki ikametine gitti.

Eşinin telefonlarına cevap vermemesi üzerine öfkelenen şüpheli, sokakta park halinde bulunan S.Ş. adına kayıtlı aracı, benzin dökerek ateşe verdi.

Yanında getirdiği ruhsatsız pompalı tüfekle, eşinin ve ailesinin bulunduğu binaya doğru 8 el ateş açan şüphelinin silahından çıkan mermiler, binanın duvarına ve pencerelerine isabet etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Harun Ş. "mala zarar verme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan zanlı hakkında Ankara 26. Aile Mahkemesi tarafından 13 Ekim 2025'te verilmiş 6 ay süreli "uzaklaştırma kararı" bulunduğu şüphelinin bu eylemiyle "tedbir kararına aykırılık" suçunu da işlediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki saldırganın kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

Kimse görmüyor sandı ama tepesindeki kamera kayıttaydı

Mert Hakan Yandaş aylardır beklediği ana kavuştu

Aylardır beklediği an geldi
Bir devrin başlangıcı! İlk antrenmanına çıktı, beğeni yağdı

Bir devrin başlangıcı! Dev kulüp artık ona emanet
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Tekstil devi aileyi yıkan haber! 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Tekstil devi aileyi yıkan haber! Henüz 10 yaşında hayatını kaybetti
Çiftliklerine Sivas kangalı alan Filipinli aile, ilk gün neye uğradığını şaşırdı

Çiftliklerine Sivas kangalı alan Filipinli aile, ilk gün şoke oldu