Haberler

Sivas'ta bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli için polis çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan V.E. (32) ile boşanma aşamasındaki eşi S.E. (27) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine V.E. bıçakla S.E'yi yaralayıp, evin kapısını kilitleyerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin kapı kilidini kırarak içeri giren ekipler, yaralı kadını ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

