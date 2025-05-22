Boşandığı Eşini Uzaklaştırma Kararı Aldığı Gün Öldürdü

Boşandığı Eşini Uzaklaştırma Kararı Aldığı Gün Öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta, boşandığı eşi Eser Karaca'yı bir hastanede pompalı tüfekle öldüren Atilla Ayıntaplı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Olay, Ayıntaplı'nın daha önce alınan uzaklaştırma kararının tebliğ edilmeden gerçekleşmesi ile dikkat çekiyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta boşandığı tıbbi sekreter Eser Karaca'yı (42) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün çalıştığı hastanede pompalı tüfekle öldüren Atilla Ayıntaplı (44), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'ndeki özel bir hastanede meydana geldi. Hastaneye giden Atilla Ayıntaplı, eski eşi Eser Karaca ile tartıştı. Tartışmanın ardından Ayıntaplı, yanında getirdiği pompalı tüfekle Eser Karaca'ya 3 el ateş ederek öldürüp, kaçtı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Atilla Ayıntaplı'nın emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Ayıntaplı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

KARAR TEBLİĞ EDİLMEDEN ÖLDÜRMÜŞ

2 çocuk annesi Eser Karaca ise Kılağlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı verilen Atilla Ayıntaplı hakkında Karaca'nın salı günü avukatı aracılığıyla başvurusu üzerine dün 4'üncü kez uzaklaştırma kararı verildiği, olaydan kısa süre önce de kararın kendisine tebliğ edilmeden cinayeti işlediği belirtildi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dzeko'un paylaşımı taraftarları ikiye böldü

Dzeko'nun paylaşımı taraftarları ikiye böldü
Mini elbiseli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı

Mini elbisesiyle dikkatleri dağıtıp binlerce liralık hırsızlık yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul'da görüntülendi

Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü hoca İstanbul'da görüntülendi
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde

"Baş başa görüşme halindeler"
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı

Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa

Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.