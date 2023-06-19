Boşandığı eşi ve kayınpederini 'velayet' için öldürmüş (2)
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TUTUKLANDIGaziantep'te, geçen cuma günü, boşandığı Bilge Kaya ile eski kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı otomobillerinin önünü kesip, av tüfeğiyle öldüren Mertcan Köse, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak ve kasten birden fazla kişiyi öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Gaziantep'te, geçen cuma günü, boşandığı Bilge Kaya ile eski kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı otomobillerinin önünü kesip, av tüfeğiyle öldüren Mertcan Köse, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak ve kasten birden fazla kişiyi öldürme' suçundan tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel