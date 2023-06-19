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Boşandığı eşi ve kayınpederini 'velayet' için öldürmüş (2)

Boşandığı eşi ve kayınpederini 'velayet' için öldürmüş (2)

Güncel Haberler

TUTUKLANDIGaziantep'te, geçen cuma günü, boşandığı Bilge Kaya ile eski kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı otomobillerinin önünü kesip, av tüfeğiyle öldüren Mertcan Köse, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak ve kasten birden fazla kişiyi öldürme' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Gaziantep'te, geçen cuma günü, boşandığı Bilge Kaya ile eski kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı otomobillerinin önünü kesip, av tüfeğiyle öldüren Mertcan Köse, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak ve kasten birden fazla kişiyi öldürme' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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