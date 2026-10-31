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Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturması kapsamında "rüşvet almak" ile "örgüt üyeliği" iddiasıyla gözaltına alındı

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Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturması kapsamında "rüşvet almak" ile "örgüt üyeliği" iddiasıyla gözaltına alındı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturması kapsamında "rüşvet almak" ile "örgüt üyeliği" iddiasıyla gözaltına alındı

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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