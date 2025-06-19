Bornova'da Yangın Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Bornova ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına, çok sayıda uçak, helikopter ve arazözle müdahale edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Zafer Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozerle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel