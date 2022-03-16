Bornova'da Tıp Bayramı'na pastalı kutlama

Sağlık emekçileri ile birlikte pasta kesen Başkan İduğ, son yıllarda artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, "Sağlık çalışanlarına saldırı ve şiddet kesinlikle kabul edilemez'' diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının çok zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Başkan Mustafa İduğ, "Pandemiyle birlikte sağlık sektörü çalışanlarımızın ne kadar fedakarca ve başarılı bir şekilde görev yaptığını hepimiz gördük. Bunun yanında çalışma şartlarının olumsuzluğu nedeniyle yurt dışına gidişler oluyor. Ülke olarak nitelikli insanların bu gidişine engel olmamız, özellikle doktorlarımızın güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamamız gerekiyor. Çünkü şiddet olayları gittikçe artıyor. "Sağlık çalışanlarına saldırı ve şiddet kesinlikle kabul edilemez'' dedi.

Sorunların üzerine gitmeliyiz

Tıp fakültesini tercih eden öğrenci sayısının her yıl azaldığına dikkat çeken İduğ, "Tıp fakülteleri eskiden başarılı öğrencilerin birinci tercihiydi ancak şimdi daha alt sıralarda tercih ediliyor. Hayat kurtaran sağlık çalışanlarının itibarının zedelenmesine müsaade etmemeliyiz. 14 Mart Tıp Bayramı'nın kutlarken sorunların üzerine de mutlaka gitmeliyiz" diye konuştu.

Başkan Mustafa İduğ, 14 Mart Tıp Bayramını kutladığı Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarına özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek birlikte pasta kesti.

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