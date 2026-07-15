İzmir'de otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı

İZMİR'in Bornova ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi çevre yolu yakınlarındaki otluk alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler hızla yayılıp, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı