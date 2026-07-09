İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 280 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin bindiği taksiyi takibe aldı.

Durdurulan araçta yapılan aramalarda 90 bin uyuşturucu hap bulundu.

Ekipler, belirlenen eve gerçekleştirdikleri baskında ise 190 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüpheliler E.G, A.Ö. ve U.B. gözaltına alındı. Diğer şüpheli S.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.