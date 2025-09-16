Borneo Adası'nda Heyelan: 11 Kişi Hayatını Kaybetti

KUALA LUMPUR, 16 Eylül (Xinhua) -- Malezya'nın kuzeyindeki Borneo Adası'nın Kota Kinabalu kentinde meydana gelen heyelanın ardından köyde çalışan kurtarma ekipleri, 15 Eylül 2025.

Sabah eyaletinde pazartesi günü şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda en az 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişiden ise haber alınamıyor. (Malezya Ulusal Haber Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)