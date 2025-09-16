Haberler

Borneo Adası'nda Heyelan: 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Malezya'nın Kota Kinabalu kentinde meydana gelen heyelanda en az 11 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişiden henüz haber alınamadı. Bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KUALA LUMPUR, 16 Eylül (Xinhua) -- Malezya'nın kuzeyindeki Borneo Adası'nın Kota Kinabalu kentinde meydana gelen heyelanın ardından köyde çalışan kurtarma ekipleri, 15 Eylül 2025.

Sabah eyaletinde pazartesi günü şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda en az 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişiden ise haber alınamıyor. (Malezya Ulusal Haber Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
