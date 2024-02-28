Bora Gezmiş: İstanbul seçimlerinde halkın ittifak kuracağına inanıyorum

Yaşasaydı bugün 77. yaşına girecek olan kardeşi Deniz Gezmiş, 68 Kuşağı ve yerel seçim hakkında değerlendirmelerde bulunan Bora Gezmiş, "İstanbul demek Türkiye demek, yerel yönetimi de muhalefet kaybederse iktidarın önünde hiçbir engel kalmayacak. Ben İstanbul seçimlerinde partiler kurmasa da halkın ittifak kuracağına inanıyorum. Bu iktidarın tutumuna karşı tüm cephelerin bir ittifak yapacağını düşünüyorum. Yalnız Kürtlerle değil, halk içinde ittifak olacağını düşünüyorum. Vatandaş paralı asker değil" dedi.

"DENİZ GEZMİŞ KENDİNE EN YAKIN KAZANMAYA EN YAKIN OLANA OY VERİRDİ"

Bora Gezmiş, kardeşinin 77. doğum yıldönümünde birçok mesaj aldığını belirtti ve yaklaşan yerel seçimlere dair konuştu. Deniz Gezmiş'in gerçekçi biri olduğunu ifade eden Bora Gezmiş, "Deniz Gezmiş yaşasaydı, kendisine en yakın kazanacak adaya oy verirdi" dedi.

"MİLLİYETÇİ CEPHE HÜKÜMETLERİ BİR BU KADAR BASKICI DEĞİLDİ"

Mevcut hükümetin, Milliyetçi Cephe hükümetlerinden daha baskıcı olduğunu belirten Bora Gezmiş, 31 Mart seçimlerinin önemli olduğunu ve Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda önlerinde hiçbir engel olmayacağını söyledi.

"YEREL YÖNETİMLERİ DE ALIRSA ÖNLERİNDE HİÇBİR ENGEL KALMAYACAK"

Bora Gezmiş, "Ben o günleri de yaşadık, onlardan daha baskıcı bir hükümet milliyetçi cephe döneminde bile bu kadar baskıcı değildi. Siyasi iktidar olarak hükümetteler, bir de yerel yönetimleri de ele geçirilirse önlerinde hiçbir engel kalmayacak" diye ekledi.

"HERKES TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNÜP OY ATMALI"

İstanbul seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bora Gezmiş, "İstanbul demek Türkiye demek, Ekrem İmamoğlu ve CHP kazanırsa hiç bu kadar baskıcı bir rejim olmaz. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçiminde karşısına kimse çıkamaz. Herkes geleceğini Türkiye'yi düşünüp ona göre oy kullanmalı. Bu çok önemli, özellikle İstanbul çok önemli."