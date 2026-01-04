Haberler

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile otomobil çarpıştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu kritik.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

R.P. idaresindeki 27 YU 355 plakalı tır, Bolvadin-Çobanlar kavşağında M.T'nin kullandığı 03 AFK 776 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobildeki S.T. ve 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan S.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 2'sinin ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, hastanede tedavisi tamamlanan tır sürücüsü R.P'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

Maduro New York'ta! Uçaktan indirilme şekli tarihe geçecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı

Gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldılar
ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf

ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk görüntü geldi
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı

Gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldılar
İbo Show'da Yıldız Tilbe'nin Asena için yaptığı hareketi şoke etti

Bunu nasıl atladılar? 3 gün sonra ortaya çıkan görüntü şoke etti
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı

Kahreden kazada bir aile paramparça oldu