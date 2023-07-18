Bolvadin'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı, İscehisar'da yaz kuran kursları halı saha turnuvası başladı

Bolvadin'de bir otomobilin çarpması sonucu bisikletli bir kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İscehisar'da ise yaz kuran kursları halı saha turnuvası düzenlendi. İlçe belediye başkanı ve müftü, etkinlikte öğrencilere başarılar diledi.