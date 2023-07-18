Bolvadin'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı, İscehisar'da yaz kuran kursları halı saha turnuvası başladı
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Bolvadin'de bir otomobilin çarpması sonucu bisikletli bir kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İscehisar'da ise yaz kuran kursları halı saha turnuvası düzenlendi. İlçe belediye başkanı ve müftü, etkinlikte öğrencilere başarılar diledi.
Bolvadin'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.
A.İ. idaresindeki 34 CHA 129 plakalı otomobil, Çarşı Cami önünde bisikletli S.E'ye çarptı.
Kazada hafif yaralanan S.E, kontrol amaçlı Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İscehisar'da yaz kuran kursları halı saha turnuvası başladı
İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaz kuran kursları halı saha turnuvasının açılışını yaptı.
Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı açıklamada, "Yaz kuran kursları turnuvasını başlattık. Her zaman olduğu gibi gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
İlçe Müftüsü Muhammet Koçyiğit de öğrencilere başarılar diledi.