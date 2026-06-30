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Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 8 zanlı tutuklandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir düğün salonunda çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanede tedavileri tamamlanan H.Ö, M.A. ve M.Ö. ile H.H.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan durumu ağır olan E.A'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay

Hacı Ömer Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda 28 Haziran'da iki grup arasında çıkan kavgada, S.Ç yaşamını yitirmiş, E.A, M.A, M.Ö. ve H.Ö. yaralanmıştı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan İ.A, C.Ü, M.S.K. ile L.Ç'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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