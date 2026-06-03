Afyonkarahisar'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan 18 yaşındaki T.K., emniyete giderek teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı T.Y.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Alaca Mahallesi'nde T.Y. (38), yoldan geçen elektrikli bisikletli T.K. ile (18) tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K, T.Y.'yı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan T.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden ayrılan şüpheli T.K., bir süre sonra ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.