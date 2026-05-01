Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerine mayısta kar yağdı

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde mayısta kar etkisini gösterdi.

Düzce'de il genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Gölyaka ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar etkili oldu.

Sıcaklığın 1 dereceye kadar düştüğü bölge, beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu

Bolu'da da sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ve çevresinde etkili oldu.

Öte yandan, Bolu Valiliğinden yapılan duyuruda, bugün itibarıyla il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği belirtildi.

Duyuruda, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı duyarlı olması istendi.