Bolu Valiliğinden Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda kış tedbirleri açıklaması

Bolu Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda geçici trafik önlemleri alındığını duyurdu. Ağır tonajlı araçların belirli güzergahlardan geçişine izin verilmiyor.

Bolu Valiliği, mevsimsel hava koşulları ve bölgede etkili olan olumsuz kış şartları nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda geçici trafik tedbirleri alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Düzce Kaynaşlı-Bolu Gerede Cankurtaran güzergahında ağır tonajlı ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmediği belirtildi.

Açıklamada, can ve mal güvenliğinin korunması, trafik akışının aksamaması ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla alınan tedbirlere tüm sürücülerin titizlikle uymasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Sürücülerden, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yol ve hava koşullarına uygun şekilde seyahat etmeleri, yetkili birimlerce yapılan uyarı ve yönlendirmelere dikkat etmeleri ve trafik kurallarına azami hassasiyet göstermeleri istendi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
