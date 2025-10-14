Bolu Ormanlarında Kızıl Geyik Görüntülendi

Bolu'nun yüksek kesimlerinde karla kaplanan ormanlık alanda yürüyen kızıl geyik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Doğasever Sefa Eskioğlu, ormanda gezinti yaptığı esnada karşılaştığı geyiği cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, karlı ormanda yürüyen ve böğüren kızıl geyiğin çevreyi dikkatle dinlediği görülüyor.

Kızıl geyiklerin özellikle çiftleşme dönemlerinde böğürme sesleriyle bölge hakimiyetini belirlediğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, yaban hayatının zarar görmemesi için karşılaşılan hayvanların korkutulmadan ve müdahale edilmeden izlenebileceğini kaydetti.