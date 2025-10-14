Haberler

Bolu Ormanlarında Kızıl Geyik Görüntülendi

Bolu'nun yüksek kesimlerinde bir doğa yürüyüşü sırasında cep telefonuyla kaydedilen kızıl geyiğin, karlı ormanda yürüyüş yaparken böğürerek çevresini dinlediği görüntüler dikkat çekti. Uzmanlar, yaban hayatının korunması için karşılaşılan hayvanların izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde karla kaplanan ormanlık alanda yürüyen kızıl geyik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Doğasever Sefa Eskioğlu, ormanda gezinti yaptığı esnada karşılaştığı geyiği cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, karlı ormanda yürüyen ve böğüren kızıl geyiğin çevreyi dikkatle dinlediği görülüyor.

Kızıl geyiklerin özellikle çiftleşme dönemlerinde böğürme sesleriyle bölge hakimiyetini belirlediğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, yaban hayatının zarar görmemesi için karşılaşılan hayvanların korkutulmadan ve müdahale edilmeden izlenebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
