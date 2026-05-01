Bolu'da Mayıs Ayında Kar Yağışı

BOLU'da, hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Bolu genelinde mayıs ayının ilk gününde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan Sarıalan Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kent merkezinde ise yağmur etkisini gösterdi. Meteorolojik verilerek göre kar yağışının hafta boyunca yüksek kesimlerde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı