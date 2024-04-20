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Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkisini gösterdi

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Bolu'nun yüksek kesimlerinde bulunan Kartalkaya bölgesi ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında nisan ayında kar yağışı yaşandı. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkisini gösterdi.

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya bölgesi ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında sabah etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.

Beyaz örtüyle kaplanan bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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