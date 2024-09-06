Bolu'nun Mengen ilçesinde ahşap evde çıkan yangın hasara neden oldu

Bolu'nun Mengen ilçesinde ahşap evde çıkan yangın hasara neden oldu.

İlyaslar köyü Seldiren Mahallesi'nde İrfan ve Burhan Tanal'a ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Mengen ve Yeniçağa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.