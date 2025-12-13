Göynük'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Arıkçayırı köyünde iki katlı bir ahşap evde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında ciddi hasar oluştu.
İlçeye bağlı Arıkçayırı köyünde iki katlı ahşap evde yangın çıktı.
İhbarı üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Göynük Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel