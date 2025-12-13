Haberler

Göynük'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Göynük'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Arıkçayırı köyünde iki katlı bir ahşap evde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında ciddi hasar oluştu.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Arıkçayırı köyünde iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

İhbarı üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Göynük Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti

Suç batağındaki isim, canlı yayında böyle intihar etti
Bütçe görüşmelerinde protesto: Milletvekilleri salonu boşalttı

O bakan kürsüye çıkar çıkmaz Genel Kurul'u terk ettiler
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
title