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Bolu'nun Gerede ilçesinde yangın bitişik eve sıçradı, 1 ev kullanılamaz hale geldi

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Bolu'nun Gerede ilçesinde yangın bitişik eve sıçradı, 1 ev kullanılamaz hale geldi
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Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Kalaç köyünde alt katı samanlık ve kalorifer dairesi olarak kullanılan 2 katlı evde çıkan yangın, bitişikteki 2 katlı evin çatısına sıçradı. Yangın söndürüldü; 1 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evin çatısında hasar oluştu.

Bolu'nun Gerede ilçesinde 1 ev yandı, 1 evin çatısında hasar oluştu.

Kalaç köyünde alt katı samanlık ve kalorifer dairesi olarak kullanılan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, evin bitişiğindeki 2 katlı bir evin çatısına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Gerede ve Yeniçağa belediyeleri bağlı itfaiye ekipleri, Gerede Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve jandarma görevlileri sevk edildi.

Söndürülen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi, 1 bir evin çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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