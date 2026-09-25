Bolu'nun Gerede ilçesinde yangın bitişik eve sıçradı, 1 ev kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Gerede ilçesinde yangın bitişik eve sıçradı, 1 ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Kalaç köyünde alt katı samanlık ve kalorifer dairesi olarak kullanılan 2 katlı evde çıkan yangın, bitişikteki 2 katlı evin çatısına sıçradı. Yangın söndürüldü; 1 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evin çatısında hasar oluştu.
Bolu'nun Gerede ilçesinde 1 ev yandı, 1 evin çatısında hasar oluştu.
Kalaç köyünde alt katı samanlık ve kalorifer dairesi olarak kullanılan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, evin bitişiğindeki 2 katlı bir evin çatısına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Gerede ve Yeniçağa belediyeleri bağlı itfaiye ekipleri, Gerede Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve jandarma görevlileri sevk edildi.
Söndürülen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi, 1 bir evin çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA