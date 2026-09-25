Bolu'nun Gerede ilçesinde yangın bitişik eve sıçradı, 1 ev kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bolu'nun Gerede ilçesinde 1 ev yandı, 1 evin çatısında hasar oluştu.

Kalaç köyünde alt katı samanlık ve kalorifer dairesi olarak kullanılan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, evin bitişiğindeki 2 katlı bir evin çatısına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Gerede ve Yeniçağa belediyeleri bağlı itfaiye ekipleri, Gerede Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve jandarma görevlileri sevk edildi.

Söndürülen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi, 1 bir evin çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA