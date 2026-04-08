Gerede'de kar yağışı etkili oldu
Bolu'nun Gerede ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, yeşil alanları beyaz örtüyle kaplarken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.
Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Gerede'ye kar yağdı. Yağışla birlikte ilçede yeşil alanlar karla kaplandı. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Gerede geçişinde kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı. İlçenin yüksek kesimlerindeki köy ve yaylalar da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı