Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Adaköy köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Dörtdivan Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Adaköy köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Dörtdivan Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.
Yangının ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.